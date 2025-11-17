Imola, i pc dismessi rigenerati e donati a famiglie in difficoltà

Nasce Community Connect, il progetto ideato da Quanture e realizzato sul nostro territorio grazie alla Cooperativa sociale giovani rilegatori in collaborazione con il Comune e Asp. L’iniziativa mira a creare un circolo virtuoso di economia e inclusione sociale, trasformando dispositivi tecnologici dismessi in nuove opportunità per il territorio.

Le aziende del territorio potranno donare i propri dispositivi informatici dismessi (pc, notebook, desktop), che verranno ritirati, rigenerati e donati a enti, associazioni e famiglie in difficoltà.

Il processo coinvolge più attori in modo sinergico: le aziende mettono a disposizione i dispositivi in dismissione; Quanture e i Giovani Rilegatori curano il ritiro, la formazione e la rigenerazione dei device; il Comune di Imola, tramite Asp, individua i beneficiari finali sul territorio.

«Il progetto rappresenta un esempio concreto di responsabilità sociale d’impresa e di cooperazione territoriale - si sottolinea -, dove ogni azione contribuisce a ridurre gli sprechi, promuovere l’inclusione e generare valore condiviso».

Quanture, azienda It nata a Formigine nel 2010, è oggi tra le realtà tecnologiche più esperte nel campo delle infrastrutture ibride, cybersecurity e cloud. Nel progetto, Quanture fornisce supporto tecnico e formativo al personale della cooperativa, accompagnando il processo di rigenerazione e garantendo la qualità tecnologica dei dispositivi.

La Cooperativa sociale giovani rilegatori, attiva a Imola dal 1983, è una cooperativa di tipo B che promuove l’inclusione lavorativa di persone in condizioni di svantaggio.

All’interno del progetto, la cooperativa cura la rigenerazione dei dispositivi tramite il proprio laboratorio protetto, ampliato grazie alla collaborazione con Asp e Ausl.

Protagoniste speciali saranno poi le aziende che contribuiranno alla crescita del progetto attraverso la donazione dei device.

«Includere vuol dire consentire a tutti di realizzare sé stessi, attraverso il lavoro, indipendentemente dalle proprie condizioni di vita e situazioni economiche - dice Daniela Spadoni, assessora al welfare -. Abbiamo aderito convintamente a questo progetto perché lo consideriamo uno strumento che riconosce dignità ai ragazzi che attraverso il lavoro acquistano autonomia, e diventa opportunità di equità, perché consente a tutte le famiglie che da sole non riescono di avere uno strumento importante per lo studio e le attività quotidiane».

«Community Connect rappresenta perfettamente il senso di comunità che vogliamo costruire a Imola: un’economia che include, innova e rigenera - dichiara Pierangelo Raffini, assessore Attività produttive e innovazione -. In questo progetto si uniscono imprese, cooperazione sociale e istituzioni, dimostrando che la sostenibilità non è solo ambientale, ma anche sociale ed economica. Rigenerare un computer significa dare nuova vita a un oggetto, ma anche offrire nuove opportunità di autonomia e dignità a chi, attraverso il lavoro, costruisce il proprio futuro. È un esempio concreto di innovazione che parte dalle persone, e che rende il nostro territorio più solidale, digitale e sostenibile».

«Le aziende del territorio che sceglieranno di aderire al progetto offriranno un contributo concreto e significativo, donando dispositivi elettronici ancora funzionanti, sebbene non più idonei all’uso interno - spiega Carlo Alberto Gollini, presidente della Cooperativa sociale giovani rilegatori -. Un gesto di grande valore, che coniuga sostenibilità ambientale e solidarietà sociale, contribuendo a ridurre gli sprechi e a promuovere l’inclusione digitale. L’iniziativa rappresenta un esempio virtuoso di collaborazione tra imprese e comunità, con benefici tangibili per l’ambiente e per il tessuto sociale locale».