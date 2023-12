Imola, gli Enduristi al lavoro sui sentieri distrutti dall’alluvione di maggio

Hanno chiuso l’anno cercando di sistemare e mettere in sicurezza i sentieri e i versanti collinari sfregiati dall’alluvione i volontari del gruppo Enduro Motor Valley che nei giorni scorsi hanno effettuato un impegnativo intervento alla Cascata dei Due Salti trovandosi di fronte «scenari davvero apocalittici, colline con dei fronti di frana enormi, canyon e crepacci profondi decine di metri, alberi enormi divelti, con la chioma sepolta e le radici a 3 metri d’altezza - commenta Gianni Geminiani, veterano del gruppo -. Non avrei mai immaginato di vedere cose del genere nella nostra vallata». Ovviamente gli antichi sentieri, che gli enduristi cercano di mantenere in vita, hanno avuto la peggio, a volte solo ricoperti di detriti, altre volte scivolati più in basso, ma in alcuni casi addirittura spariti, come è successo al Sentiero del Tubo che è stato trascinato via con tutto il versante della collina sulla quale si dispiegava. I volontari si sono rimboccati le maniche e, prima di tutto, si sono messi a disposizione delle autorità per mettere in sicurezza diverse case dal pericolo di crollo di alberi circostanti, poi per togliere da zone a rischio alberi caduti presso i corsi d’acqua, a partire dal parco Conca Verde di Fontanelice ed infine si sono dedicati al recupero dei sentieri, partendo dai più importanti. «Gli interventi sono stati decine - spiega Alessandro Magnani, portavoce del gruppo - organizzati sia dal nostro, ma anche da altri gruppi di enduristi che spontaneamente si sono dati da fare sui sentieri a loro più cari. Ad esempio, mentre noi eravamo alla Cascata, un gruppo di Casola Valsenio operava sull’altro versante su un sentiero storico gravemente danneggiato, mentre un altro gruppo ha preso a cuore la zona di Monte Cappello e Ca’ Valcece nel territorio comunale di Castel del Rio con degli ottimi risultati».

Quello che va in archivio è il dodicesimo anno di attività di Enduro Motor Valley «con tanta amarezza per aver visto una devastazione che anche i più esperti geologi non riescono a spiegare, ma anche con la certezza che tutto quello che si potrà fare per mantenere il patrimonio di sentieri della nostra vallata, verrà fatto con il massimo dell’impegno».