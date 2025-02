Imola, Giorno del Ricordo, la celebrazione all’ex Limonaia

Questa mattina il Comune di Imola ha commemorato il Giorno del Ricordo, in memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, nonché dell’esodo di istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra. La cerimonia si è svolta presso l’Area ex Limonaia (incrocio Via Manzoni – Via Alfieri), con la partecipazione del sindaco Marco Panieri, delle autorità locali e dei rappresentanti delle associazioni del territorio.

Nel corso della commemorazione, il sindaco Panieri ha dichiarato: “Rendiamo omaggio alle migliaia di italiani vittime delle foibe e all’esodo forzato che strappò a tanti le loro radici e la loro terra. Un capitolo doloroso della nostra storia, troppo a lungo dimenticato, che dobbiamo custodire nella memoria collettiva. Ricordare significa riconoscere la complessità della storia, affrontarla con verità e senza strumentalizzazioni. Solo così possiamo costruire una memoria condivisa, fondata sul rispetto e sulla volontà di non ripetere gli errori del passato. Alle famiglie degli esuli e ai loro discendenti, che hanno vissuto il dramma dello sradicamento e della perdita, va il nostro pensiero. Imola e l’Italia intera si stringono a loro nel segno del rispetto e del riconoscimento della sofferenza patita.”