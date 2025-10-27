Imola, furti di pneumatici nel parcheggi scattano cinque denunce e la refurtiva viene recuperata in poche ore

La polizia di Imola ha denunciato cinque persone pugliesi, una delle quali residente a Imola, per i furti di 24 gomme da auto in sosta prese di mira nella notte fra venerdì e sabato in diversi parcheggi della città, in particolare nelle zone di Zolino, via Aspromonte, Pedagna, Bocciofila e Osservanza. Secondo quanto ricostruito dagli operatori del commissariato che hanno agito in tempi velocissimi, i malviventi operavano con un modus operandi consolidato e mirato, focalizzandosi su veicoli di alta gamma, in particolare Bmw e Audi, da cui asportavano l’intero treno di gomme e cerchioni in lega, in questa tornata 24 i cerchioni e le gomme prelevate. Per compiere i furti, sollevavano le auto e le lasciavano appoggiate su mattoni o ceppi di legno.

​Le indagini hanno rivelato che la banda utilizzava un furgone per il trasporto degli attrezzi da scasso e, soprattutto, della refurtiva. Furgone veniva intercettato più volte dagli agenti operanti su strada, in orari notturni, lungo le strade che conducevano ai luoghi dei furti. Il materiale rubato, del valore di decine di migliaia di euro, è stato interamente recuperato e posto sotto sequestro, le gomme potranno essere quindi riconsegnate ai legittimi proprietari.

Il sindacato di polizia Siulp «esprime il proprio plauso e il più sentito apprezzamento ai colleghi del Commissariato di Imola per la brillante operazione che ha portato all’individuazione e al fermo di una banda di ladri di pneumatici, responsabile di numerosi furti ai danni dei cittadini imolesi. Grazie a un’attività investigativa tempestiva, efficace e coordinata, gli operatori sono riusciti, in pochissime ore, a ricostruire la dinamica dei fatti, a individuare i responsabili e a recuperare l’intera refurtiva, restituendola ai legittimi proprietari - continua la nota dello stesso sindacato -. Questo risultato è ulteriore testimonianza dell’efficienza, dello spirito di abnegazione e della dedizione con cui le donne e gli uomini della Polizia di Stato operano quotidianamente sul territorio, garantendo sicurezza, legalità e fiducia nella comunità. L’intervento degli agenti del Commissariato di Imola rappresenta un segnale forte e concreto verso i cittadini: la Polizia di Stato c’è, vigila e interviene con determinazione per ripristinare la legalità e tutelare il bene comune. Il Siulp ribadisce il proprio sostegno a tutti i colleghi impegnati quotidianamente in prima linea, spesso in condizioni di carenza di organico e di risorse, ma sempre animati da un profondo senso del dovere e da un’incondizionata passione per il servizio alla collettività. Un ringraziamento sincero va dunque a tutto il personale del Commissariato di Imola per la professionalità e la prontezza dimostrate, che confermano l’alto livello di competenza e la costante dedizione della Polizia di Stato nella provincia di Bologna».