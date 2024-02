Imola. Furti a scuola, Comune parte civile

IMOLA. Il sindaco di Imola Marco Panieri ringrazia i carabinieri per l’arresto del presunto autore dei furti a scuola. «Mi congratulo vivamente con l’Arma dei Carabinieri, in particolare con il Maggiore Andrea Oxilia», scrive Panieri, «con il Comandante della Stazione Carabinieri di Imola, Nino Nucera e con il Comandante del nucleo operativo, Gino Lifrieri per il lavoro svolto in queste settimane e mesi e per il risultato raggiunto la scorsa notte. Un lavoro costante, coordinato e di presidio del territorio da parte di tutte le Forze in campo che ha permesso una maggiore tutela del nostro patrimonio pubblico e in particolare di quello scolastico. Un furto ad una scuola, luogo nel quale i giovani preparano il loro futuro e un autentico spazio di speranza, rappresenta un furto a tutti noi. Per questo motivo l’amministrazione comunale intende costituirsi parte civile nel procedimento giudiziario che si svolgerà. Mentre la magistratura farà il suo corso noi proseguiremo nel lavoro di qualificazione e sviluppo del nostro sistema scolastico locale con gli ingenti investimenti che stiamo realizzando sul territorio e di cui c’è grande bisogno».