Intorno alle 21 di ieri sera, la polizia locale è intervenuta per la fuoriuscita di strada di autovettura in via Di Nola, la strada stretta, scoscesa e non illuminata che dalla via Codrignano porta al frantoio. Il conducente, un 75 enne residente a Castel del Rio, perdeva il controllo del veicolo finendo nel fossato posto alla sua sinistra mentre circolava con direzione verso Riolo Terme. A bordo era da solo, è stato portato in ospedale a Imola in codice di media gravità dagli operatori del 118.