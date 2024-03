Imola, Ex Opera Dulcis, apertura prevista a metà aprile con un nuovo nome

Si avvicina la riapertura dell’ex Opera Dulcis, il locale di piazza Matteotti chiuso ormai da un anno e mezzo. A gestirlo sarà il Panificio pasticceria Ceroni di Ponticelli, che ha vinto il bando indetto lo scorso autunno. «Stiamo lavorando per aprire entro le prime due settimane di aprile, quindi prima dell’arrivo del Wec in autodromo (19-21 aprile, ndr)» ha confermato Andrea Ceroni, titolare dell’attività insieme ai figli Riccardo e Alessandro.

La volontà di alzare la saracinesca dopo Pasqua, come espresso a seguito della fumata bianca del bando, salvo sorprese, sarà quindi rispettata. «Non ci sono particolari problemi e i ritardi sono dovuti alla consegna delle forniture - aggiunge -. In questi mesi abbiamo svolto alcuni lavori di pulizia all’interno del locale e altri piccoli interventi di riorganizzazione degli spazi. Grossi cambiamenti, comunque, non ce ne sono stati, ma i clienti lo scopriranno il giorno dell’apertura».