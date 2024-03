Imola, ex bar Bacchilega, il Comune ci riprova: è stato pubblicato il nuovo bando

A sette mesi dall’ultimo nulla di fatto, con l’unica partecipante Bologna Pane e Dolci Srl esclusa dalla gara, il Comune ci riprova e, attraverso Area Blu, pubblica il bando per la concessione dello storico ex bar Bacchilega e dell’ex edicola annessa sempre in via Mazzini. La concessione ha una durata di nove anni, con possibilità di rinnovo per altri nove.

«Questo bando nasce come rivisitazione del precedente ed esprime la forte volontà dell’Amministrazione di riaprire un luogo iconico ancora di più oggi, dopo il forte apprezzamento dimostrato da tanti cittadini per l’utilizzo temporaneo nelle scorse settimane, che ha evidenziato quanto la città sia legata all’ex Bacchilega - sottolineano il sindaco Marco Panieri e l’assessore al Centro storico e Sviluppo economico, Pierangelo Raffini -. Un bando che permetterà investimenti di qualità sia nelle opere che nell’attività, garantendo la vocazione naturale di questi spazi. Pertanto, è stato fissato un contributo a fondo perduto di 120mila euro per gli interventi di ristrutturazione, il pagamento dell’affitto a partire dal decimo anno (per un importo pari a 31mila 200 euro), almeno 620mila euro per interventi di ristrutturazione e un fatturato minimo di 2,5 milioni di euro Iva esclusa nel biennio 2021-2022. Questo nuovo bando si colloca nel più ampio contesto delle azioni che stiamo finalizzando per valorizzare il centro storico e la città. Sulla base delle varie interlocuzioni avute con aziende non solo del nostro territorio, l’auspicio è che ne venga colto il valore e sia di conseguenza partecipato».

I criteri

Per partecipare alla gara, tra i vari requisiti, è necessario aver eseguito negli ultimi cinque anni (dal 2019 al 2023) attività di somministrazione di alimenti e bevande di durata non inferiore a tre anni continuativi. Il contratto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. L’offerta tecnica sarà valutata con un punteggio massimo di 80 punti, mentre l’offerta economica di 20 punti. Gli 80 punti dell’offerta tecnica sono così suddivisi: massimo 15 punti per l’esperienza di attività di somministrazione alimenti e bevande; massimo 30 punti per il progetto di gestione dell’immobile e massimo 35 punti per la qualità degli interventi edili ed impiantistici. Nel bando è inserita la clausola di sbarramento, ovvero per poter essere ammessi alla fase di valutazione dell’offerta economica, i concorrenti devono ottenere, nella valutazione dell’offerta tecnica, un punteggio complessivo non inferiore a 50 punti, pena l’esclusione. La visione dei luoghi e delle attrezzature è obbligatoria. Per la presentazione della domanda di partecipazione, i concorrenti sono obbligati a prendere preventivamente visione dell’immobile, adempimento strettamente indispensabile in ragione della tipologia e dell’oggetto della concessione.

Scadenza delle offerte

Le offerte vanno presentate entro le 10 del prossimo 29 aprile nella sede di Area Blu in via Lambertini. La prima seduta pubblica, per l’apertura delle buste, sarà effettuata lo stesso giorno, nella stesso luogo, a partire dalle 11.