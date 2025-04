Imola, esce di strada sulla Selice ferita una donna di 52 anni

Fuoriuscita di strada questa mattina a Imola intorno alle 6.30 sulla via Selice. Una Toyota Yaris circolava sulla provinciale in direzione Ferrara quando all’altezza del civico 90 sbandava alla propria sinistra invadendo la corsia opposta e uscendo di strada terminando la sua corsa nel fosso .Il veicolo era condotto da una donna di 52 anni residente a Imola che è stata soccorsa dai vigili del fuoco e una volta liberata dall’abitacolo trasportata in elisoccorso all’ospedale in codice di media gravità.