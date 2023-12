Imola, “è stata la casa degli ultimi quattro mesi di vita di Diego”: un lettino in regalo a Pediatria da parte dei genitori

“Il reparto di pediatria è stata la nostra casa negli ultimi quattro mesi di vita di Diego. Volevamo ringraziare chi ci è stato accanto con grande professionalità e umanità. Medici e infermieri sono stati la nostra famiglia, ci hanno regalato momenti di serenità anche nel momento peggiore della nostra vita e per questo abbiamo voluto ringraziarli donando al reparto un nuovo lettino”.

Con queste parole emozionanti di Debora e Andrea (i genitori di Diego) si è svolta la cerimonia di consegna della nuova attrezzatura del valore di 3.600 euro all’Unità Operativa guidata dalla dottoressa Laura Serra, presente all’evento. “Siamo commossi e onorati da questo gesto di grande generosità e sensibilità. Il lettino donato da Debora e Andrea sarà di grande aiuto per migliorare la qualità dell’assistenza e dell’accoglienza dei nostri piccoli ospiti.”

Anche la coordinatrice Elena Teci ha parlato dell’incontro con Diego: “E’ stato un incontro che ci ha fatto crescere professionalmente e non solo, è una esperienza che portiamo nel cuore. E’ bello abbracciare di nuovo i genitori.”

Il dottor Carlo Polito, direttore del presidio ospedaliero di Imola, ha sottolineato l’importanza delle donazioni nel nostro territorio: “Siamo sempre molto grati per queste donazioni così importanti e per il riconoscimento di un lavoro che svolgiamo quotidianamente così difficile e complicato.”

Anche Davide Carollo, responsabile della direzione infermieristica, ha voluto esprimere la gratitudine dell’Azienda Usl: “Ringraziamo di cuore Debora e Andrea per aver pensato a noi e per aver voluto ricordare Diego in questo modo.”

“Grazie a tutti – conclude il padre di Diego - abbiamo voluto fare questo gesto per aiutare altri bambini. Speriamo che questo lettino possa portare un po’ di conforto e di speranza a chi ne ha bisogno”.