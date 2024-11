Mondo della musica e della cultura in lutto per la scomparsa di Gian Paolo Luppi, storico maestro direttore della Filarmonica Imolese. La camera ardente avrà luogo presso la camera mortuaria in via Enzo Palma 1 a San Giovanni in Persiceto dalle 13.30 alle 14.30 di venerdì 15 novembre, mentre la sepoltura avverrà presso il cimitero di Amola in via Bergnana 21, San Giovanni in Persiceto.