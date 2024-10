Imola e il futuro della ferrovia, “No Viadotto” contro le proposte di Rfi: “Tanta prepotenza e arroganza”

Sulle nuove ipotesi di tracciato messe sul tavolo da Rfi per il quadruplicamento della linea ferroviaria Bologna-Castel Bolognese il comitato imolese NoViadotto si dichiara «indignato». Tracciati «pubblicati e proposti in barba a tutte le osservazioni effettuate dai cittadini, dalle amministrazioni e dalle associazioni - e c’è di più -. Non paga sentirsi rispondere che il documento è “un atto dovuto” a seguito del primo ed unico incontro interministeriale avvenuto il 27 settembre scorso, che tutti sanno non avere prodotto nulla di concreto, con Rfi che ha mantenuto le stesse posizioni preconcette esternate il 12 giugno a Imola e la non condivisione di tutti gli altri partecipanti». Il comitato continua la sua battaglia che, specifica, è pacifica, ma determinata e non usa mezzi termini: «Dispiace riscontrare tanta arroganza, supponenza e prepotenza, gli ingredienti del modello di democrazia applicata ad un dibattito pubblico messo in scena da Rfi, che di per sé sarebbe uno straordinario strumento, se non fosse fuorviato dalla dissennata consapevolezza degli interlocutori di avere dalla loro il “potere decisionale” a discapito delle teste, delle case, dei poderi e delle imprese dei cittadini» dicono i cittadini delle frazioni imolesi potenzialmente interessate dall’infrastruttura. Bocciata l’ipotesi del tunnel sotterraneo (»pregiudizialmente snobbata e cassata a priori, quando è noto che l’autorità competente del bacino del Po non ha ancora espresso nessun parere in tal senso», dice il comitato), e dopo che è stato chiesto altro tempo oltre il 4 novembre dai Comuni e dalla Città metropolitana, i cittadini restano sulle spine. «Una cosa è certa: questa nuova prospettiva sta provocando disordine e il riemergere in tantissimi cittadini disseminati lungo tutti quei percorsi, delle stesse preoccupazioni di prima dell’estate», dicono da No Viadotto e si affiancano agli enti nel chiedere un ulteriore rinvio della data del 4 novembre, «in primo luogo per la mancanza del presidente di Regione e della sua giunta, e in secondo luogo per avere il tempo di analizzare con professionisti e luminari non coinvolti con Rfi per analizzare e approfondire le tante affermazioni cavalcate nel documento da Rfi».