Imola, donne e motori in autodromo sono... Wow

Semaforo verde in autodromo per “Wow Women Motor”, l’evento arrivato alla terza edizione che offrirà approfondimenti sull’empowerment femminile e sulle materie Stem.

La giornata

Dopo il “warm up” di ieri al Centro Studi Americani di Roma, il via oggi, dalle 10 alle 12, nella sala museo, con il workshop per universitari insieme a Ferrari. In sala stampa, dalle 10 alle 13, “Anticorpi contro i Pregiudizi: costruire Inclusione, guidare il cambiamento” insieme a Boom, Muner e Pirelli. Ai 130 studenti delle superiori, divisi in squadre, verrà proposta una Challenge. I vincitori, oltre a ricevere il “ruotino”, svolgeranno un’attività nel paddock il giovedì del Gp di F1. In pista, dalle 9 alle 13, hot laps, test drive e corsi di guida. Nella Galleria dei Campioni, fino al 10 marzo, la mostra fotografica “Donne e Motori? Gioie e Basta”. Grazie a If, simulatori e tour del tracciato a prezzi speciali per le donne. Dalle 14 alle 18, nella sala museo, il convegno moderato da Carolina Tedeschi e visibile sulla pagina YouTube del Comune. In apertura, la riflessione sull’8 marzo del filosofo Lorenzo Gasparrini. Infine, il premio “Woman In Wow” a una donna ispiratrice di passione, energia e grande motivazione e, novità di quest’anno, il premio “Woman In Wow Imola” a una donna impegnata per il territorio, attraverso le sue competenze Stem. I nomi delle vincitrici saranno annunciati in sala.