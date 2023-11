Imola, donna investita sulla Montanara mentre attraversa: è in prognosi riservata

È ancora ricoverata in prognosi riservata al Maggiore di Bologna la donna di 69 anni investita da una Renault Kangoo domenica mattina sulla Montanara, poco lontano dalla chiesa di San Francesco. L’auto, condotta da un 69enne imolese, procedeva verso il centro, ma sull’esatta dinamica dell’incidente non si è ancora fatta chiarezza. C’è da capire, ad esempio, se la donna, che aveva con sé un piccolo trolley, stesse attraversando o meno sulle strisce pedonali in prossimità del semaforo a chiamata. Per questo gli agenti della polizia locale sono ancora alla ricerca di eventuali testimoni e stanno visionando le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona. Il grave episodio è purtroppo il quarto avvenuto in meno di quattro mesi in città, sintomo di un fenomeno purtroppo sempre attuale.