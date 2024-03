Imola, disturbano al parco bevendo alcolici: denunciati due giovanissimi di 13 e 14 anni per possesso di coltelli

I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Imola, nel tardo pomeriggio di venerdì 8 marzo hanno denunciato a piede libero alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Bologna, due minorenni italiani di 13 e 14 anni accusati di porto di armi od oggetti atti ad offendere. È successo verso le 18:30 circa quando una pattuglia del Radiomobile di Imola, su indicazione della Centrale Operativa dei Carabinieri di Imola, è intervenuta nei pressi dei tavolini del parco dell’area verde di via Tiro a Segno, a seguito di una segnalazione fatta da alcuni passanti, circa un gruppo di adolescenti che stavano arrecando disturbo e bevendo verosimilmente bevande alcoliche. I militari, raggiunta la zona segnalata, hanno identificato un gruppo composto da 12 ragazzi e ragazze tutti minorenni, i quali erano seduti chi intorno ai tavoli dell’area verde e chi per terra. Durante il controllo, due ragazzi, un 13enne e un 14enne, spontaneamente hanno estratto dall’interno delle loro borse a tracollo, due coltelli che hanno consegnato ai militari. Nella circostanza, il coltello detenuto dal 14enne è del tipo a serramanico mentre quello del 13enne è a lama fissa. Entrambi i coltelli sono stati sequestrati mentre i due minorenni, dopo le formalità di rito, sono stati affidati ai rispettivi esercenti la responsabilità genitoriale.