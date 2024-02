Imola, discarica abusiva: denunciato imprenditore edile

Una discarica abusiva di rifiuti edili è stata scoperta dagli agenti della Polizia Locale della Città metropolitana, sezione di Imola, in seguito a una segnalazione. Grazie all’attività di indagine svolta dagli agenti, in collaborazione con l’Ufficio Tecnico del Comune di Imola, è stata identificata come responsabile dell’abbandono dei rifiuti un’impresa edile imolese ed è così scattata la denuncia per il legale rappresentante dell’azienda all’Autorità Giudiziaria. Alcuni particolari ritrovati nella discarica - un documento e una targa con un numero civico - e una serie di controlli sui cantieri edili presenti negli ultimi mesi nel territorio, hanno reso possibile risalire anche al cantiere di provenienza del materiale. L’impresa incriminata stava infatti effettuando una ristrutturazione edilizia e opere di efficientamento energetico e dalle verifiche dei documenti sulle attività di smaltimento dei rifiuti prodotti, non si è trovato riscontro del corretto smaltimento.