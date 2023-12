Imola. Dalla zona produttiva dismessa nascerà un ecoquartiere

Da zona produttiva e di servizi dismessa da tempo, a “ecoquartiere” con verde e servizi come la zona sportiva dell’Ortignola. La Giunta comunale di Imola ha approvato la variante 3 al piano particolareggiato di iniziativa pubblica N8 Nord Ferrovia, presentata ieri in commissione per passare all’esame del Consiglio comunale di giovedì. La variante rappresenta la sistemazione definitiva dei lotti, raggruppati in tre ampie “corti” attraversate da un unico parco pubblico e da una pista ciclopedonale, che dalla piscina Ortignola conduce fino a via 1 Maggio, e si collegherà con la ciclabile di Pontesanto.

Alla estremità Ovest del quartiere, di fianco alla zona boscata, sorgerà un complesso di 36 alloggi di edilizia residenziale sociale per una superficie di 3.075 metri quadri, su tre lotti di proprietà comunale, candidati ai finanziamenti Pinqua. La potenzialità edificatoria è di 19.690 metri quadri di residenziale, di cui 6.220 convenzionata e 3.075 Ers, più 1.500 metri quadri a servizi. E ancora, ci sono 8.100 metri quadri di parcheggi pubblici e 28.000 di verde pubblico, circa 45 per abitante.

Per quanto riguarda le opere di urbanizzazione il Comune realizzerà la rotatoria tra via 1 Maggio e via Di Vittorio, i due parcheggi pubblici alle estremità del quartiere e del completamento della pista ciclopedonale in uscita dal sottopasso di via Bucci-via Fanti fino a via Di Vittorio. I soggetti attuatori privati demoliranno l’ex magazzino comunale di via Fanti e si occuperanno della pulizia dell’area, oltre che della strada pubblica di prolungamento di via Fanti tra via Ortignola e via 1 Maggio. “Si può ben dire che l’approvazione di questo piano particolareggiato di iniziativa pubblica rappresenta una anticipazione della strategia che il nuovo Piano Urbanistico Generale ha introdotto per la rigenerazione delle aree urbanizzate del territorio imolese: ogni nuovo intervento di trasformazione dovrà conseguire un alto livello di qualità urbana e di riequilibrio ambientale, a beneficio dei nuovi abitanti, ma anche del contesto urbano circostante”, commenta Michele Zanelli, assessore all’Urbanistica.