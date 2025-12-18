Imola, dall’asilo “Le Coccole” una generosa donazione a Pediatria grazie al Mercatino di Natale

All’ospedale di Imola si è tenuta la cerimonia di consegna della donazione di 1.150 euro raccolti dall’asilo “Le Coccole” attraverso il Mercatino di Natale organizzato lo scorso 6 dicembre. L’iniziativa ha coinvolto bambini, famiglie e insegnanti, trasformando la creatività e lo spirito natalizio in un gesto concreto di solidarietà verso la comunità.

La responsabile del nido, Entjola Cano, ha sottolineato come il Mercatino sia stato un momento di festa e condivisione, in cui la gioia dei bambini e la generosità delle famiglie hanno reso possibile un risultato importante. “Con questa donazione – ha dichiarato – vogliamo dimostrare ai piccoli che anche un gesto semplice può avere un grande valore per chi ne ha bisogno.”

I genitori dei bambini hanno espresso soddisfazione per aver partecipato attivamente all’iniziativa, ricordando che educare i figli alla solidarietà è fondamentale. “Sapere che il ricavato sosterrà la Pediatria di Imola ci rende felici - spiegano le rappresentanti dei genitori, Giulia Basile e Sara Tullo, presenti accanto a Entjola Cano - perché crediamo che ogni piccolo gesto possa fare la differenza per chi affronta giorni difficili, e vogliamo che i nostri figli crescano imparando il valore della cura e della vicinanza.”

Il direttore della Pediatria, dottor Paolo Bottau, ha accolto con gratitudine la donazione, evidenziando come essa rappresenti un segnale importante di vicinanza tra la comunità e il reparto. “I fondi raccolti saranno destinati a migliorare i servizi dedicati ai bambini, rendendo l’esperienza di cura più accogliente e serena. Ringrazio di cuore l’Asilo ‘Le Coccole’ e tutte le famiglie coinvolte.”

La Direzione dell’Azienda USL di Imola ha infine rimarcato il valore della collaborazione tra cittadini, scuole e istituzioni, sottolineando che la solidarietà è un pilastro della missione aziendale. “Gesti come questo rafforzano il legame di fiducia con le famiglie e dimostrano quanto la comunità sappia essere parte attiva nel sostegno ai servizi sanitari.”