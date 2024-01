Imola, da Figliuolo oltre 10 milioni di euro per i danni dall’alluvione e la messa in sicurezza del territorio

A otto mesi dall’alluvione, nei giorni scorsi il Commissario straordinario alla ricostruzione nel territorio, il generale Francesco Paolo Figliuolo, ha firmato l’ordinanza n. 19/2024 che reca la copertura dei nuovi interventi in somma urgenza svolti o ancora da realizzare per Emilia-Romagna e Marche. Il provvedimento, che ha già ottenuto il parere di legittimità della Corte dei Conti, è stato pubblicato sul sito del Commissario straordinario ed è pertanto efficace.

In sostanza soldi che da Roma arriveranno nelle casse di diversi comuni del circondario. A Imola ecco i tanto attesi 8,5 milioni di euro per mettere in sicurezza il muro perimetrale dell’Autodromo, finito sott’acqua a novembre, oltre a 400mila euro per i lavori in via Correcchio (in corso) e altre risorse pari a 1,3 milioni per le frazioni di Zello e San Prospero (lavori da avviare), quest’ultima destinataria anche di altri 570mila euro per Ca’ Forni di sopra. Fondi stanziati pure per riparare le numerose strade comunali divelte dagli smottamenti.