Imola, corso per commissari di percorso all’autodromo

Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola, in collaborazione con Automobile Club Bologna e Specialist Motorsport Academy, organizza sabato 22 febbraio 2025 a partire dalle 8 un corso di formazione e aggiornamento per Commissari di Percorso, Commissari di Percorso Circuit, Verificatori Tecnici e Commissari Tecnici.

Per quanto riguarda il Corso, teorico e pratico, riservato ai CP e ai CPC i docenti saranno Massimiliano Ghinassi, Direttore di Gara internazionale dell’Autodromo di Imola e Ronny Guarini, Commissario Sportivo internazionale e formatore di Specialist Motorsport Academy. In parallelo si terrà anche un corso di formazione e aggiornamento per Verificatori Tecnici e Commissari Tecnici: docente Simone Tartari, formatore della Specialist Motorsport Academy.

Questo corso è aperto anche ai VT e CT di altre Regioni interessati alla partecipazione, che dovranno inviare una e-mail di conferma entro venerdì 14 febbraio, ore 15, ai seguenti indirizzi: segreteria.academy@acisportspa.it e massimiliano.ghinassi@autodromoimola.it.

“Voglio ringraziare – commenta Raffaele Giammaria, direttore di Specialist Motorsport Academy - AC Bologna e Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola che, grazie alla passione di Gian Carlo Minardi e alla disponibilità e professionalità di Massimiliano Ghinassi, riescono ogni anno a organizzare un evento formativo di grande livello al quale Academy non può assolutamente mancare”.