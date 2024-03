Imola, “Corri con l’Avis”, un successo da oltre mille partecipanti

Erano 1.045 i maratoneti, 245 per la competitiva e 800 i camminatori, che hanno preso parte all’iniziativa “Corri con l’Avis”.

«Un percorso – precisa Gianfranco Marabini, presidente della Polisportiva Avis Imola, organizzatrice dell’evento – che è stato più breve con uno strappo in salita (via Nola), dovuto all’alluvione che ha rovinato parte della ciclovia e alla scarsa partecipazione del 2023. Tanta partecipazione anche per la passeggiata ecologica di 10 chilometri che ha sostituito la classica maratonina. E’ stata una bella manifestazione – prosegue Marabini -, con una piazza Matteotti piena di gente, con gli stand di alcuni sponsor e il palco per le premiazioni, sono stati dati riconoscimenti alle prime 30 società con il maggior numero di iscritti».

Riconoscimenti sono stati consegnati per il Memorial Gollini, il Memorial Baladelli e il Memorial Cocchi Maria per la donna con più primavere presente in gara e che abbia completato il percorso, un’iniziativa che viene riproposta per la sesta volta in memoria di Maria Cocchi, ex insegnante dell’Alberghetti.

Alle premiazioni individuali era presente anche il sindaco di Imola, Marco Panieri, che ha consegnato i premi ai primi di ogni categoria.

All’iniziativa era presente un presidio del corso di laurea in Fisioterapia della Scuola di medicina e chirurgia dell’Università di Bologna, con alcuni allievi che, nell’androne del Comune, hanno praticato massaggi post gara ad alcuni atleti. Era disponibile, inoltre, uno staff con medici dell’associazione Glucasia che hanno effettuato la misurazione della glicemia a tutti gli sportivi che lo hanno richiesto.

Il podio maschile: 1° Marco Ercoli, 2° Cristian Florin Bizau, 3° Armando Falbo. Podio femminile: 1 Federica Cicognani, 2 Nadiya Chubak, 3 Silvia Laghi.