Imola, “Corri con l’Avis”: un successo da oltre mille partecipanti

Al primo posto sul podio maschile Marco Ercoli dell’Atletica Avis Castel San Pietro, in cima al podio femminile Francesca Vassallo della polisportiva Bagheria. Ieri alla podistica “Corri con l’Avis” erano 1097 gli atleti, 272 per la competitiva e 825 i camminatori. «Una bella manifestazione - dicono gli organizzatori-, con una piazza Matteotti piena. Una festa per tutti ma, soprattutto per gli atleti che hanno partecipato, oltre 80 quelli dell’Avis, e per le prime 30 società con il maggior numero di iscritti». Riconoscimenti sono stati consegnati anche per il Memorial Gollini, il Memorial Baladelli e il Memorial Cocchi Maria, per la donna con più primavere presente in gara. Ecco il podio della 49esima corsa. Podio maschile:1° Marco Ercoli 34:38 Atletica Avis Castel San Pietro,2° Mattia Reggidori 35:11 Atletica Imola Sacmi Avis,3° Gianluca Scardovi 35:38 Team Try IT.

Podio femminile: 1°Francesca Vassallo 39:09 Polisportivaa Bagheria, 2° Fiorenza Pierli 39:38 Atletica 85 Faenza, 3° Federica Cicognani 40:26 Atletica Imola Sacmi Avis.