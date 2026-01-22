Imola, copertura del Canale dei Molini, il sindaco chiede un’accelerazione dei lavori

Nel pomeriggio di oggi il sindaco di Imola, Marco Panieri, ha effettuato un sopralluogo sul cantiere della copertura del Canale dei Molini, all’incrocio tra via Mentana e via Selice, insieme ai tecnici di Area Blu S.p.A. e alla Direzione Lavori, per fare il punto su un intervento ormai in fase di completamento.

Il sindaco ha chiesto rassicurazioni sul rispetto del cronoprogramma e una ulteriore accelerazione delle lavorazioni, considerate le difficoltà temporanee per residenti e viabilità. La conclusione dei lavori è prevista fra il 19 e il 22 febbraio 2026.

L’intervento riguarda il rifacimento di due solai stradali sulla copertura del Canale dei Molini e comprende anche la ripulitura e il controllo del canale stesso, con particolare attenzione agli aspetti di sicurezza idraulica. Un tema divenuto particolarmente sensibile dopo le alluvioni che hanno colpito il territorio dal 2023 in poi e che l’Amministrazione ha raccolto avviando un’analisi complessiva dell’intera rete idraulica cittadina, dai lavori sul lungofiume ai cantieri fognari con l’installazione di nuove valvole clapet, fino agli interventi su scoli e canali minori.

Il cantiere è finanziato interamente con fondi PNRR: il valore dei lavori è pari a 107.000 euro, di cui 10.000 euro per oneri della sicurezza, per un quadro economico complessivo di 195.488 euro. Il responsabile tecnico per Area Blu è l’ing. Andrea Tommasoli, dell’Area Tecnica.

Questo intervento sulla copertura del Canale dei Molini si inserisce in un programma più ampio già realizzato in altri punti della città: l’incrocio tra viale Zappi, viale Dante e via Mazzini (353.000 euro, completato nell’estate 2025), via Venturini (291.000 euro, realizzato nel 2023) e l’incrocio tra via Manfredi e via Carducci (120.000 euro, concluso nel dicembre 2024). Nel complesso, gli interventi ammontano a circa 959.000 euro.

Il Canale dei Molini rappresenta infatti una delle più antiche opere idrauliche medievali del territorio, lunga complessivamente circa 42 chilometri, nata per derivare le acque del Santerno a servizio di mulini, irrigazione, attività artigianali e opere di bonifica. La messa in sicurezza e la manutenzione della sua copertura costituiscono uno dei tasselli di una strategia più ampia di tutela della rete idraulica cittadina, che tiene insieme sicurezza, resilienza e valorizzazione di un patrimonio storico e infrastrutturale della città.