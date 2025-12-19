Imola, Conclusa la vicenda dell’ammanco di 200mila euro ad Area Blu

Si chiude finalmente uno dei capitoli più discussi e controversi degli ultimi mesi in città: la vicenda di Area Blu, la società partecipata comunale finita al centro di polemiche sui presunti 200mila euro “spariti”, è oggi ufficialmente archiviata. Lo ha spiegato ieri in Consiglio comunale il sindaco Marco Panieri, precisando che «in aula si è ricevuto tanto fango, si è fatta solo confusione. Sembra che questi 200mila euro se li sia intascato qualcuno di noi. Oggi consegniamo la distinta dei pagamenti, la partita è finita».

Distinte che il sindaco ha consegnato al vicepresidente Nicolas Vacchi per la sua funzione di garanzia delle minoranze e al consigliere Simone Carapia, che a suo tempo aveva sollevato la questione.

Panieri ha spiegato che alla società Area Blu sono stati effettuati cinque bonifici relativi al processo: il 24 ottobre 143.118,37 euro, il 19 novembre 403,08 euro, il 16 dicembre 13.500 euro, il 12 novembre 46.358,77 euro e l’11 novembre 9.753,50 euro, mentre al Comune è arrivato un bonifico a titolo risarcitorio di 2.500 euro, per un totale complessivo di 215.634,72 euro.

«Per la città è importante voltare pagina - ha aggiunto il sindaco - una vicenda che buttava una cattiva luce sulle società partecipate va ricondotta a una sola persona».

Una questione che, secondo Panieri, non ha lasciato danni al Comune, ma che ha richiesto trasparenza e chiarezza per restituire fiducia ai cittadini e agli operatori delle partecipate. «Finalmente la storia è chiusa», ha concluso, sottolineando come la consegna della distinta dei pagamenti metta fine a ogni dubbio e speculazione.