Imola, Conclusa la vicenda dell’ammanco di 200mila euro ad Area Blu

Il sindaco Marco Panieri durante il Consiglio comunale di ieri
Si chiude finalmente uno dei capitoli più discussi e controversi degli ultimi mesi in città: la vicenda di Area Blu, la società partecipata comunale finita al centro di polemiche sui presunti 200mila euro “spariti”, è oggi ufficialmente archiviata. Lo ha spiegato ieri in Consiglio comunale il sindaco Marco Panieri, precisando che «in aula si è ricevuto tanto fango, si è fatta solo confusione. Sembra che questi 200mila euro se li sia intascato qualcuno di noi. Oggi consegniamo la distinta dei pagamenti, la partita è finita».

Distinte che il sindaco ha consegnato al vicepresidente Nicolas Vacchi per la sua funzione di garanzia delle minoranze e al consigliere Simone Carapia, che a suo tempo aveva sollevato la questione.

Panieri ha spiegato che alla società Area Blu sono stati effettuati cinque bonifici relativi al processo: il 24 ottobre 143.118,37 euro, il 19 novembre 403,08 euro, il 16 dicembre 13.500 euro, il 12 novembre 46.358,77 euro e l’11 novembre 9.753,50 euro, mentre al Comune è arrivato un bonifico a titolo risarcitorio di 2.500 euro, per un totale complessivo di 215.634,72 euro.

«Per la città è importante voltare pagina - ha aggiunto il sindaco - una vicenda che buttava una cattiva luce sulle società partecipate va ricondotta a una sola persona».

Una questione che, secondo Panieri, non ha lasciato danni al Comune, ma che ha richiesto trasparenza e chiarezza per restituire fiducia ai cittadini e agli operatori delle partecipate. «Finalmente la storia è chiusa», ha concluso, sottolineando come la consegna della distinta dei pagamenti metta fine a ogni dubbio e speculazione.

Bilancio e risultati

La seduta di ieri si è concentrata anche sulla presentazione e discussione generale del bilancio di previsione 2026-2028, degli ordini del giorno e di una mozione collegati alla nota di aggiornamento del Dup. Tutti gli atti sono stati approvati con voto positivo dei consiglieri. Panieri ha voluto sottolineare il valore di questo ultimo bilancio, frutto di cinque anni complessi segnati da alluvione, Covid e caro materiali.

«Grazie all’aula per il lavoro svolto, così come alla Giunta, agli uffici tecnici e alle parti sindacali per gli accordi raggiunti», ha detto il sindaco, evidenziando come in questo periodo siano stati investiti 250 milioni di euro, una cifra che ha garantito stabilità sociale e rilancio degli investimenti.

Tra gli obiettivi centrati, «non aumentare le tasse, confermare i servizi e mantenere i conti in ordine senza chiedere sacrifici aggiuntivi ai cittadini».

Priorità e progetti

Guardando al futuro, il bilancio 2026‑2028 punta su solidità, concretezza e sostegno alle famiglie. «Stiamo facendo molto, partendo dalle scuole e dal sociale - ha spiegato Panieri - e, sebbene non tutti i problemi siano risolti, abbiamo raggiunto il 75% degli obiettivi prefissati». Tra le scelte più significative, «gli investimenti su disabilità per 3,5 milioni di euro, il piano casa con 150 case popolari ristrutturate ogni anno, interventi su strade, ponti e canali colpiti dall’alluvione, il recupero dell’evasione con 1,68 milioni recuperati e il sostegno a eventi legati a cultura e sport, senza aumenti di rette e tributi».

