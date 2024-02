Imola, commenti omofobi in classe: il prof denuncia il caso su Fanpage ma ora rischia la sospensione

«Durante una lezione una studentessa mi ha chiamato ‘f****o. Mi sono arrabbiato, le ho messo una nota disciplinare e il preside l’ha resa visibile soltanto il giorno dopo, visto che la policy della scuola prevede che prima le controlli lui. Non vedendola subito sul registro, ho quindi deciso di inviare un messaggio Whatsapp ai genitori. Sul registro elettronico ho trovato i loro numeri e ho raccontato quanto accaduto. Loro hanno quindi girato via mail il mio messaggio al preside che ha minacciato di sospendermi». Sul sito di notizie Fanpage comincia così il racconto di un professore di una scuola imolese che ha denunciato l’accaduto affidandosi alla testata nazionale e contestualmente a un legale. Contattato in merito, il prof ha confermato come la notizia non sia un fake ma ha anche fatto sapere che al momento non aggiunge altro. Fra l’altro non è la prima volta che porta alla ribalta episodi omofobici di cui è rimasto vittima. Nel 2018 le testate locali compreso il Corriere Romagna e quelle nazionali accolsero sempre un suo sfogo, in quel caso l’episodio fu ancora più grave.

L’ultimo fatto accaduto e il pregresso devono aver generato in lui una certa esasperazione.

Stando al racconto rilasciato al sito nazionale, il professore di un istituto scolastico imolese avrebbe raccontato che la ragazza avrebbe fatto l’affermazione offensiva nei suoi riguardi rivolgendosi a una compagna di classe. Si sarebbe poi scusata con il prof, ma a quest’ultimo le scuse non sono parse affatto sincere, motivo per cui ha deciso di non lasciar cadere il fatto rivolgendosi direttamente, con una prassi certamente inusuale, alla famiglia della ragazza.

Nel 2018 il caso, che si era verificato in una scuola diversa da quella dove oggi esercita il professore, era stato più grave: il docente entrando in aula aveva trovato un messaggio omofobo scritto con il gesso sulla lavagna. Il vicepreside della scuola in quel caso aveva accolto la nota sul registro fatta dall’insegnante a tutta la classe, suscitando però le lamentele dei genitori, tanto che, stando sempre al racconto del professore all’epoca, la preside aveva poi azzerato anche la nota. Niente scuse oggi e niente scuse allora, emerge dai due racconti a distanza di sei anni l’uno dall’altro. Motivo per cui così come il prof denunciò allora, lo stesso sta meditando di fare questa volta. Per ora però la notizia non è stata oggetto della stigmatizzazione da parte di nessun organismo scolastico imolese, ad alcun livello; pressoché tutti ieri si sono detti all’oscuro dell’accaduto, qualcuno non ha però risposto.