Imola, cerimonia per festeggiare i 333 nuovi cittadini italiani

Nel 2024, 270 residenti a Imola di origine straniera hanno ottenuto la cittadinanza italiana. Insieme a loro, sono diventati italiani anche 63 figli minorenni: per loro gli atti di cittadinanza sono stati trascritti nel 2025, ma gli effetti retroagiscono nel 2024. In totale, quindi, sono 333 i residenti a Imola che nell’ultimo anno sono diventati italiani. Le donne sono la maggioranza: 186, rispetto a 147 uomini. A loro è stata dedicata, stamattina, una cerimonia in Comune, a cui hanno preso parte il sindaco Marco Panieri, l’assessora al Welfare e Immigrazione Daniela Spadoni, l’assessora per i servizi al cittadino Elena Penazzi e il presidente del Consiglio comunale Roberto Visani. Ai presenti, un centinaio, sono stati consegnati un attestato e una copia della Costituzione italiana edita dal Senato della Repubblica, resa disponibile dal senatore Daniele Manca.