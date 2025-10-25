Imola, Centri sociali: dal Comune contributi per 67mila euro

Anche quest’anno la Giunta del Comune di Imola ha deliberato i contributi ai Centri sociali stanziando una somma complessiva di 67.000 euro: l’amministrazione segnala in una nota che per il 2025 le singole erogazioni saranno comprese tra 4.466 e 4.785 euro, sulla base delle spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento delle attività previste nella convenzione.
I Centri sociali e le associazioni ad essi equiparate che beneficiano dei contributi sono: Giovannini, Asbid Bocciofila, Orti Belpoggio, Orti anziani Campanella, Campanella, Fabbrica, La Stalla, Ponticelli, San Prospero, Sasso Morelli, Tarozzi, Palinsesto, Tiro a segno, La Tozzona e Zolino. “È certo che i Centri sociali in questi cinque anni sono stati un punto di riferimento insostituibile delle politiche sociali nella città- continua il comunicato e lo si è dimostrato anche con l’aumento del contributo che nel 2022 era pari a 60.000 euro, crescendo nel tempo fino all’importo attuale”. Con il progetto “Intrecci di comunità”, in particolare, i Centri sociali “sono stati in tutti i territori perno delle Cabine di regia - sottolinea il Comune - nelle quali si sono aggregate le realtà associative, educative e scolastiche, caritatevoli e parrocchiali, Servizi sociali e centri giovanili con un’attenzione a tutte le età delle persone che li frequentano”.
Le esigenze che i Centri sociali portano all’attenzione della Giunta “sono sicuramente il bisogno di spazi accoglienti, ma soprattutto la necessità di offrire luoghi di incontro, in special modo agli adolescenti e agli anziani del territorio. Agli adolescenti - scrive l’amministrazione - abbiamo rivolto un’attenzione particolare con la ripartenza ad ottobre delle attività dedicate ai giovani”.