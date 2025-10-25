Imola, Centri sociali: dal Comune contributi per 67mila euro

I Centri sociali e le associazioni ad essi equiparate che beneficiano dei contributi sono: Giovannini, Asbid Bocciofila, Orti Belpoggio, Orti anziani Campanella, Campanella, Fabbrica, La Stalla, Ponticelli, San Prospero, Sasso Morelli, Tarozzi, Palinsesto, Tiro a segno, La Tozzona e Zolino. “È certo che i Centri sociali in questi cinque anni sono stati un punto di riferimento insostituibile delle politiche sociali nella città- continua il comunicato e lo si è dimostrato anche con l’aumento del contributo che nel 2022 era pari a 60.000 euro, crescendo nel tempo fino all’importo attuale”. Con il progetto “Intrecci di comunità”, in particolare, i Centri sociali “sono stati in tutti i territori perno delle Cabine di regia - sottolinea il Comune - nelle quali si sono aggregate le realtà associative, educative e scolastiche, caritatevoli e parrocchiali, Servizi sociali e centri giovanili con un’attenzione a tutte le età delle persone che li frequentano”.

Anche quest’anno la Giunta del Comune di Imola ha deliberato i contributi ai Centri sociali stanziando una somma complessiva di 67.000 euro: l’amministrazione segnala in una nota che per il 2025 le singole erogazioni saranno comprese tra 4.466 e 4.785 euro, sulla base delle spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento delle attività previste nella convenzione.

Si tratta di “spazi di aggregazione, socializzazione e crescita personale - prosegue la nota - in due strutture della nostra città (al Centro sociale Giovannini nel quartiere Marconi e al Centro sociale Tarozzi per la zona di Sesto Imolese). Grazie all’impegno dell’amministrazione comunale, di Asp Circondario imolese e del gruppo Cooperativa Solco Civitas, ritorna una progettualità pensata per supportare ragazze e ragazzi in un gruppo stimolante e sicuro”. A Marconi il centro sarà aperto lunedì e mercoledì dalle 15 alle 17, a Sesto Imolese lunedì e giovedì dalle 15 alle 18. “Nei prossimi anni dovranno essere investite energie per rendere maggiormente diffusa sul nostro territorio questa esperienza - continua il Comune - perché ragazze e ragazzi hanno bisogno di incontrarsi, di socializzare, di fare cose insieme, per imparare nel gruppo la dimensione dell’inclusione e del rispetto dell’altro”.

Per l’amministrazione, poi, un altro tema importante su cui direzionare l’attività dei Centri sociali “è il contrasto alla solitudine degli anziani. I nostri Centri sociali stanno già lavorando moltissimo su questo e ci auguriamo che possano proseguire in questo senso in collaborazione con le associazioni del nostro territorio, anche in relazione all’aumento della popolazione anziana dei prossimi anni”.

Dall’assessora al Welfare, Daniela Spadoni, “un pensiero a tutti i volontari che svolgono attività dentro i Centri sociali: la loro età anagrafica aumenta e spesso i giovani si avvicinano a fatica a questo servizio. Tra gli obiettivi delle feste di quartiere e delle frazioni vi è anche quello di avvicinare nuove e più persone a questa realtà di volontariato, perché crediamo nella forza della gratuità, del dono come forza che trasforma la nostra società e la rende più umana”.