Imola, Carnevale dei Fantaveicoli: iscrizioni ancora aperte

Domenica 2 marzo torna a Imola il Carnevale dei Fantaveicoli. A sfilare saranno veicoli ecologici, frutto della fantasia di sapienti costruttori un po’ artisti, un po’ artigiani, un po’ inventori, che dall’autodromo Enzo e Dino Ferrari punteranno al cuore di Imola, la splendida Piazza Matteotti. Un gradito ritorno per la Grande Sfilata di questa ventottesima edizione, la partenza dalla pista dell’Autodromo Enzo e Dino Ferrari alle ore 14.30 per concludersi in piazza Matteotti, dove si svolgeranno le votazioni della giuria e l’attribuzione dei premi.

Le iscrizioni al Carnevale sono ancora aperte, fino al 21 febbraio. Partecipare è semplice: è sufficiente compilare il modulo di iscrizione inviandolo, insieme agli allegati richiesti, via e-mail, all’indirizzo attivita.culturali@comune.imola.bo.it. La partecipazione ai concorsi è, come ogni anno, libera e gratuita per tutti, privati, scuole, enti e associazioni. Possono partecipare gruppi di ogni genere: familiari, ricreativi, sportivi, associazioni, parrocchie, ecc, tutti coloro che hanno interesse a ragionare e confrontarsi sul tema dell’ecologia e della salvaguardia del nostro pianeta. Tutte le informazioni, il regolamento e i moduli per iscriversi sono disponibili su Comune di Imola all’indirizzo: www.comune.imola.bo.it/fantaveicoli.