Imola, Canale dei Molini, nuovi cantieri e nuove chiusure stradali in vista

Imola
  • 30 ottobre 2025
Un tratto scoperto del Canale dei Molini (foto Mmph)
Prenderanno il via nei prossimi giorni i lavori di ripristino e messa in sicurezza del Canale dei Molini, in corrispondenza degli incroci tra via Selice e via Meloni e successivamente tra via Selice e via Mentana. L’intervento viene dopo quello che ha già visto la messa in sicurezza del tratto sotterraneo in prossimità dell’incrocio fra via Mazzini e viale Dante. Un nuovo intervento per il miglioramento della sicurezza idraulica e strutturale delle infrastrutture pubbliche, e ha come obiettivo la sostituzione delle coperture deteriorate del canale per garantire stabilità e sicurezza rispetto ai carichi del traffico stradale.

L’intervento

Il progetto prevede la demolizione delle solette ammalorate e la realizzazione di nuove coperture prefabbricate in cemento armato, conformi alle normative in vigore, con il rifacimento dei cordoli e una nuova impermeabilizzazione delle pareti.

Oltre a migliorare la sicurezza strutturale, l’intervento consentirà anche un miglior deflusso delle acque e la rimozione dei materiali accumulati nel tempo, ripristinando la piena funzionalità idraulica del canale.

Il cantiere

Il primo cantiere, in corrispondenza dell’incrocio Selice/Melloni, sarà attivo da inizio novembre fino al periodo natalizio. Durante i lavori, l’incrocio sarà chiuso al traffico e non sarà possibile l’accesso a via Melloni da via Selice. L’accesso alla via sarà garantito da viale Andrea Costa, con istituzione temporanea del doppio senso di marcia e la rimozione temporanea dei parcheggi sul lato sud.

Prossima tappa

A seguire, a inizio 2026, verrà avviato il secondo cantiere in corrispondenza di via Selice / via Mentana, con una durata prevista di circa due mesi. Anche in questo caso l’intervento comporterà la chiusura dell’incrocio ma senza modifiche ai parcheggi e con mantenimento del doppio senso di circolazione in via Mentana. I lavori hanno un costo complessivo di 107.843 euro, di cui circa 10mila euro destinati alla sicurezza. L’intervento è finanziato nell’ambito dell’ordinanza del 9 settembre 2024 del commissario straordinario alla ricostruzione per gli eventi alluvionali del maggio 2023, per un importo complessivo di 195.488 euro.

