Imola, Canale dei Molini, nuovi cantieri e nuove chiusure stradali in vista

Prenderanno il via nei prossimi giorni i lavori di ripristino e messa in sicurezza del Canale dei Molini, in corrispondenza degli incroci tra via Selice e via Meloni e successivamente tra via Selice e via Mentana. L’intervento viene dopo quello che ha già visto la messa in sicurezza del tratto sotterraneo in prossimità dell’incrocio fra via Mazzini e viale Dante. Un nuovo intervento per il miglioramento della sicurezza idraulica e strutturale delle infrastrutture pubbliche, e ha come obiettivo la sostituzione delle coperture deteriorate del canale per garantire stabilità e sicurezza rispetto ai carichi del traffico stradale.