Calano complessivamente i reati nell’Imolese nel confronto fra 2022 e 2023 da gennaio a settembre, ma non si può dire lo stesso per i furti nelle abitazioni e nemmeno per le violenze sessuali che passano da 7 a 10. È quanto è emerso dalla relazione del sindaco Marco Panieri portata ieri in commissione consiliare sicurezza.

L‘articolo completo sul Corriere Romagna in edicola