Imola, cade dalla scala mentre esegue manutenzioni in un’azienda

Paura ieri intorno alle 13.30 in una azienda di macelleria dove l’operaio di una ditta edile chiamata per effettuare alcuni lavori di manutenzione è caduto da una scala. Un volo di circa tre metri terminato con l’uomo faccia a terra. Una brutta caduta che ha fatto temere il peggio, infatti sul posto il 118 ha inviato direttamente l’elisoccorso che ha caricato il ferito trasportandolo all’ospedale Maggiore di Bologna.

L’uomo, un 58enne di Imola dipendente di una ditta edile, ha perso l’equilibrio cadendo e riportando un trauma facciale importante. Sul posto, oltre ai soccorsi, sono intervenuti i carabinieri della stazione di Fontanelice che hanno a loro volta coinvolto la Medicina del lavoro per appurare le condizioni di lavoro ed eventuali responsabilità.

L’uomo rimasto ferito nella caduta non versa in pericolo di vita e per lui la prognosi non è riservata.