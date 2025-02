Il nuovo consiglio di amministrazione è composto da un numero dispari di cinque membri incluso il presidente. Un quintetto che, dopo l’ analisi dei regolari requisiti per la nomina e di una specifica competenza tecnica e/o amministrativa, ha preso forma raccogliendo le indicazioni del presidente dell’assemblea, Marco Panieri, rese in occasione della precedente seduta del 18 dicembre scorso. In quella sede si dava atto che, a seguito di confronto tra i Comuni soci, due membri del cda sarebbero stati indicati dal Comune di Imola, uno da Faenza, uno da Castel San Pietro Terme e il quinto, pronto a ricoprire la carica presidenziale, individuato d’intesa tra tutti i 23 enti consorziati. Ecco, quindi, i nomi degli eletti: Fabio Bacchilega, Carlo Baseggio, Sandra Manara, Mirko Minghini e Valeria Vignali. Per tre di loro, Bacchilega, Baseggio e Minghini, si tratta di una riconferma dopo il lavoro fatto negli scorsi cinque anni mentre per due, Sandra Manara e Valeria Vignali indicate dal Comune di Imola, è un debutto.