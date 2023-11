Imola, arriva il Festival della cultura tecnica 2023

La decima edizione del Festival della cultura tecnica 2023, che ha preso il via lo scorso 16 ottobre a Bologna, prosegue il proprio percorso di valorizzazione degli Obiettivi dell’Agenda Onu 2030 per lo sviluppo sostenibile, con particolare riferimento all’Obiettivo 10 “Ridurre le disuguaglianze”, facendo tappa oggi nel Nuovo Circondario Imolese.

Lo scopo dell’iniziativa è quello di invitare a riflettere, da molteplici punti di vista, sul ruolo fondamentale che la tecnica e la scienza e, in generale, i saperi integrati tra loro nel sistema delle conoscenze e delle competenze possono svolgere per ampliare gli orizzonti di equità e inclusione.

Il Nuovo Circondario Imolese ha organizzato, insieme alla Città Metropolitana di Bologna, un incontro intitolato “Governare l’innovazione digitale tramite l’educazione e la partecipazione: focus sull’intelligenza artificiale”. L’iniziativa si terrà nel pomeriggio odierno dalle 17 alle 19 alla sala San Francesco della Biblioteca di Imola in via Emilia 80.

L’iniziativa prevederà nello specifico un confronto fra autorevoli esperti del settore sull’impatto dell’intelligenza artificiale nella società, con particolare riferimento alle trasformazioni in atto nel mondo economico-produttivo, sulle competenze professionali del futuro e agli impatti della stessa sul mondo giovanile e adolescenziale.

Dopo i saluti istituzionali da parte del presidente del Nuovo Circondario Imolese, Marco Panieri, e del vicesindaco di Imola, Fabrizio Castellari, l’evento si aprirà con l’illustrazione degli esiti del Laboratorio sull’intelligenza artificiale realizzato lo scorso 20 ottobre presso Boom-knowledge hub con 100 studenti e studentesse delle scuole superiori del territorio che si sono cimentati con l’utilizzo delle applicazioni di intelligenza artificiale come Chatgpt e Stuble Diffusion.

L’incontro vedrà poi gli interventi di varie personalità di spicco come Giovanni Emanuele Corazza, docente dell’Università di Bologna nonché presidente della Fondazione Marconi e fondatore del Marconi Institute for Creativity, che illustrerà che cos’è l’intelligenza artificiale e gli impatti sulla società; Marco Preti, managing director di Crif spa, che interverrà sui cambiamenti dell’intelligenza artificiale nel mondo economico-produttivo; Gaudenzio Garavini, presidente della Fondazione Fistic che illustrerà i cambiamenti sui profili professionali del futuro.

E ancora: Adele D’Angelo, dirigente scolastico dell’Ic5 di Imola, racconterà l’esperienza del progetto virtuoso del territorio “Insieme nella rete”; Emanuela Cenni, psicologa e psicoterapeuta dell’Ausl di Imola, il cui intervento verterà sull’importanza di promuovere azioni di prevenzione sulle innovazioni tecnologiche per gli adolescenti; Michele Martoni, docente presso il dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Urbino che chiuderà con una riflessione sul rapporto uomo-tecnologia e sul rapporto sviluppo economico e benessere sociale;

«Anche il Nuovo Circondario Imolese partecipa e promuove occasioni di formazione e sensibilizzazione intorno alle tematiche del futuro e che stanno interessando la nostra società, una su tutte è l’intelligenza artificiale – sottolinea in proposito il presidente del Nuovo Circondario e sindaco di Imola, Marco Panieri –. Il nostro impegno è quello di preparare, stimolare e supportare i nostri tessuti educativi, industriali ed economici ad affrontare con buonsenso, intelligenza e inclusione i cambiamenti che ne deriveranno. Abbiamo coinvolto realtà, esperti, l’Università e ritengo sia un’occasione preziosa per gli studenti e tutto il mondo educativo. Voglio ringraziare quanti si sono adoperati per renderlo possibile, a cominciare dal Festival della Tecnica, dal direttore generale del Nci, Sergio Maccagnani, e da Crif».