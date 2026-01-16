Imola, Area Blu, l’ex dipendente patteggia un anno e 4 mesi

In una nota il Comune di Imola ha espresso la sua soddisfazione per la chiusura del “caso Area Blu”. “Come condiviso e anticipato al Consiglio Comunale - si legge in una nota - la vicenda legata all’ammanco di circa 200mila euro in Area Blu S.p.A. si è definitivamente conclusa questa mattina con la sentenza del Giudice che ha accolto il patteggiamento con il riconoscimento della responsabilità penale da parte dell’imputato (un ex impiegato di Area Blu, ndr) e una condanna a 1 anno e 4 mesi con sospensione condizionale della pena. Si esprime soddisfazione per la conclusione della vicenda e per l’integrale restituzione della somma illecitamente sottratta alle casse di Area Blu S.p.A., oltre al conseguimento di una quota ulteriore di risarcimento del danno per Area Blu S.p.A. e il Comune di Imola. Il Comune rinnova il ringraziamento alla Presidente di AB Elisabetta Baldazzi, i legali coinvolti e tutti coloro che hanno lavorato per il raggiungimento di tale risultato”.