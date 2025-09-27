Imola, approvato il bilancio consolidato: per il Comune ricavi complessivi per quasi 150 milioni

Un utile netto di 20 milioni di euro, ricavi complessivi per 145,9 milioni e un patrimonio netto che sfiora i 500 milioni di euro. Sono i principali numeri del bilancio consolidato 2024 del Comune di Imola, approvato ieri dal consiglio comunale. Il documento rappresenta una fotografia aggiornata della situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell’ente e delle sue principali partecipate, confermando una solidità complessiva che si traduce in capacità di investimento e tenuta dei conti pubblici.

Il risultato d’esercizio, sensibilmente positivo, è influenzato anche dalle operazioni di rettifica previste nel processo di pre-consolidamento, necessarie per armonizzare i dati delle società partecipate - che adottano criteri contabili diversi - con quelli del comune. Tra le partecipate, emerge in particolare il ruolo di Area Blu, la società incaricata di numerosi interventi infrastrutturali, molti dei quali legati al Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), che ha inciso in modo significativo sul risultato finale.

Il bilancio consolidato comprende le principali realtà del sistema pubblico locale, tra cui Area Blu, Asp circondario imolese, fondazione Pietro Baroncini, Sfera, Lepida, acer Bologna e Conami. La struttura del documento – sottolinea il Comune – si conferma uno strumento essenziale di controllo e trasparenza, utile per valutare gli effetti delle partecipazioni sulla finanza pubblica e per orientare le decisioni strategiche future.

Soddisfazione è stata espressa dall’assessore al bilancio Pierangelo Raffini, che ha sottolineato come il risultato sia «testimonianza della buona gestione complessiva delle società partecipate e degli enti strumentali». Raffini ha precisato che, sebbene l’utile rifletta anche differenze tecniche derivanti dal diverso trattamento contabile, soprattutto in riferimento ad Area Blu, esso «conferma la solidità e la capacità di investimento dell’ente». E ha aggiunto: «È la prova che il nostro lavoro, condiviso con tutti i partner, sta generando valore per la comunità: risorse che potranno tradursi in servizi, opere pubbliche e nuove opportunità di sviluppo. Continueremo su questa strada, con la stessa attenzione alla trasparenza e alla responsabilità verso i cittadini e le imprese del nostro territorio».