Imola, anche Panieri a Roma per la manifestazione “Sindaci per l’Europa”

Anche il sindaco di Imola e presidente di Anci Emilia-Romagna, Marco Panieri, aderisce alla mobilitazione “Sindaci per l’Europa”, in programma il 15 marzo a Roma, un’iniziativa apartitica per riaffermare i valori di pace, libertà e democrazia e sostenere un’Europa più forte e vicina ai cittadini.

L’iniziativa, promossa su impulso di Michele Serra come “Una piazza per l’Europa”, è stata raccolta da numerosi sindaci italiani, tra cui quelli di Roma, Milano, Napoli, Venezia, Firenze, Torino, Bologna, Bari, Palermo, Perugia, Cagliari, Reggio Calabria e Potenza.

“Insieme ad altri sindaci ho scelto di aderire – dichiara Panieri – perché abbiamo bisogno di un’Europa forte, federale, unita, autenticamente democratica e compatta nel riaffermare e difendere i suoi valori fondanti. Mai come oggi il nostro futuro è a un bivio: siamo di fronte a una prova decisiva e dobbiamo metterci nelle condizioni di essere in grado di difendere ciò in cui crediamo. Io non ho dubbi su da che parte stare. Essere presenti il 15 marzo significa farsi promotori attivi di un’idea di Europa e di futuro che vogliamo costruire”.