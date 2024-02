Imola, ambiente e salute secondo il M5S: “Tassi di mortalità preoccupanti”

Il Movimento 5 Stelle imolese è tornato a parlare di ambiente. E lo ha fatto ieri pomeriggio in una conferenza stampa in autodromo, mettendolo ancora una volta in relazione con la salute dei cittadini. «Pare che il tema abbia perso valore - commenta il consigliere comunale pentastellato, Ezio Roi -. Il problema però non è estetico, ma etico e che in termini economici ci costa centinaia di miliardi di euro ogni anno oltre a enormi sofferenze. Tutelare l’ambiente significa tutelare la vita sulla Terra. Lo dobbiamo alle generazioni che verranno dopo di noi e come segno di riconoscenza verso i nostri avi. A maggior ragione in un territorio come questo dove la correlazione tra malattie e inquinamento ambientale è ben marcato». Questo secondo i dati snocciolati dai 5Stelle a margine dell’incontro a cui hanno preso parte Sergio Costa, vicepresidente della Camera, deputato del M5S e già ministro dell’Ambiente, l’europarlamentare Sabrina Pignedoli, la consigliera regionale M5S Silvia Piccinini, l’attivista per il clima Giacomo Zattini e Alfredo Sambinello di Legambiente Imola Medicina.

Salute e ambiente

Dati, come confermato dai pentastellati, fornitigli direttamente dall’Ausl di Imola dopo che dal 2016 la Regione non ha più pubblicato il report annuale sulle patologie derivanti dall’inquinamento ambientale. Così, leggendo i numeri, la prima cosa che balza l’occhio riguarda il tasso di mortalità per malattie respiratorie molto più alto nel circondario che in regione: nel 2022 nel territorio dell’Ausl per le donne è di 130,4 rispetto al 98,8 regionale, ma comunque in calo rispetto al 144,6 del 2021. Stesso discorso per la sepsi che, tra gli uomini, nel 2022 è di 68,7 contro il 42,8 in Emilia-Romagna.

A dirla tutta, però, c’è da dire che, facendo invece un confronto guardando solo i numeri dell’Ausl di Imola, rispetto al 2021 il tasso di mortalità nel circondario è in diminuzione sia per malattie respiratorie (già detto delle donne, gli uomini sono passati da 238,2 a 178,1), malattie cardiovascolari (uomini da 271,9 a 265.6, mentre le donne da 214.8 a 193,4) e tumori (uomini da 283,7 a 275,2 e donne da 187,6 a 187,1). In alcuni casi però lo stesso superiori rispetto agli anni precedenti o addirittura il doppio se si prendono in esame le malattie respiratorie. «Numeri che però non vengono pubblicati e i cittadini non si rendono nemmeno conto che continuano ad essere ingannati dalle Istituzioni - continua Roi -. Non veniamo neanche informati di che morte stiamo morendo». Per il consigliere «ci dobbiamo ribellare e lottare contro le menzogne che arrivano da una parte della stampa che attacca solo perché finanziata dai peggiori poteri sulla Terra, come le armi e i veleni - conclude -. Batterci senza paura per contrastare le idee obsolete di un Governo che punisce severamente chi manifesta per la salvaguardia dell’ambiente e invece lascia commettere reati a organizzazioni più grandi che magari hanno grossi trattori. Una protesta che non si può basare solo sulla riduzione dell’uso dei fitofarmaci, ma resa così forte perché dietro alla produzione ci sono le multinazionali».