Imola, altri 15,2 milioni per il Santerno. De Pascale: “Opere non rinviabili”

«Guardiamoci negli occhi in questi incontri, discutiamo, ma poi facciamo quello che c’è da fare. Queste opere non si possono più rinviare». Il presidente della Regione Michele De Pascale ha incontrato ieri sera i sindaci e i residenti del circondario per fare il punto sul progetto di messa in sicurezza del Santerno nel tratto imolese: 90 chilometri di fiume, di cui 54 a monte e 12 nel tratto dalla diga di Codrignano all’A14, per poi proseguire verso il Lughese alla confluenza con il Reno. Come ha rimarcato la sottosegretaria Manuela Rontini, «è cambiato anche il quadro normativo che oggi consente di muoversi più agevolmente e affrontare le grandi opere necessarie con una programmazione ad hoc. Intanto proseguiamo nel percorso che abbiamo avviato - ha detto ancora Rontini-, un percorso che ci porta ad ascoltare le persone, le loro preoccupazioni e i loro dubbi, a spiegare a che punto siamo, a illustrare il lavoro fatto insieme ai tecnici e ciò che vorremmo fare. Vogliamo rispondere in modo trasparente, concreto, spiegando le difficoltà, le criticità che ci sono. Ma vogliamo rassicurare tutti, su un punto: l’attenzione resta alta».