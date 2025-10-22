Imola, altri 15,2 milioni per il Santerno. De Pascale: “Opere non rinviabili”

«Guardiamoci negli occhi in questi incontri, discutiamo, ma poi facciamo quello che c’è da fare. Queste opere non si possono più rinviare». Il presidente della Regione Michele De Pascale ha incontrato ieri sera i sindaci e i residenti del circondario per fare il punto sul progetto di messa in sicurezza del Santerno nel tratto imolese: 90 chilometri di fiume, di cui 54 a monte e 12 nel tratto dalla diga di Codrignano all’A14, per poi proseguire verso il Lughese alla confluenza con il Reno. Come ha rimarcato la sottosegretaria Manuela Rontini, «è cambiato anche il quadro normativo che oggi consente di muoversi più agevolmente e affrontare le grandi opere necessarie con una programmazione ad hoc. Intanto proseguiamo nel percorso che abbiamo avviato - ha detto ancora Rontini-, un percorso che ci porta ad ascoltare le persone, le loro preoccupazioni e i loro dubbi, a spiegare a che punto siamo, a illustrare il lavoro fatto insieme ai tecnici e ciò che vorremmo fare. Vogliamo rispondere in modo trasparente, concreto, spiegando le difficoltà, le criticità che ci sono. Ma vogliamo rassicurare tutti, su un punto: l’attenzione resta alta».

«Si tratta di interventi non più rinviabili - ha rimarcato a più riprese il presidente De Pascale- per cui la Regione è pronta a fare la propria parte. Il governo ha appena stanziato un miliardo di euro dal 2027 per i dieci anni successivi, noi ci siamo detti disponibili ad anticipare le risorse nazionali ma anche i tempi. Avremmo possibilità di presentare il piano delle opere entro maggio del prossimo anno, ci siamo dati come scadenza dicembre prossimo per avviare i cantieri già dall’anno prossimo».

In sintesi, per usare le parole del dirigente dell’Autorità di Bacino del Po, Colombo: «Diamo più spazio al fiume». Che per adesso a occhio nudo è soprattutto pulizia degli argini , fino a renderli sempre più simili a quelli di canali, terrazzamenti delle aree golenali, rinforzo con massi o palizzate, ove strettamente necessario. «La manutenzione è necessaria ma non basta, di pari passo devono andare le grandi opere» ha rimarcato De Pascale. Le previsioni in prospettiva parlano di un clima ancora in cambiamento, con l’aumento progressivo delle precipitazioni di almeno un 20%. I fiumi dunque raccoglieranno più acqua, che da monte si ammasserà irrimediabilmente a valle, il grosso degli interventi sarà lì. La strategia complessiva per la difesa idraulica lungo l’asta del corso d’acqua, delineata anche nel Piano speciale preliminare, prevede: nuove casse di espansione, o opere di laminazione e ulteriori risezionamenti, il miglioramento della stabilità/resistenza del sistema arginale esistente nel tratto di pianura, lo svaso e la riprofilatura delle aree golenali nel tratto arginato tra Imola e il ponte di Villa Pianta (Alfonsine).

Confermata dunque la cassa di laminazione prevista a valle di Imola, a san Prospero; ulteriori gli interventi di rafforzamento degli argini, sempre a valle, nuove opere per recuperare aree di espansione del Santerno a monte di Imola. Infine, è prevista l’identificazione di aree idonee alla tracimazione controllata, «da utilizzare solo come ultima ratio, in caso di estrema necessità, con utilizzo suolo prevalentemente agricolo» come hanno aggiunto i tecnici della Regione. Ed è questo che spaventa soprattutto gli agricoltori. Il piano speciale prevede anche delocalizzazioni, per Imola il sindaco Marco Panieri non le esclude, ma si tratterebbe di 4/-5 case in tutto. Sono in corso di definizione con le apposite delibere anche i criteri di indennizzo relativi.