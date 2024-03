Imola, alluvione e ricostruzione: sportello pubblico aperto da giovedì, ecco come prenotarsi

Sarà operativo a partire da giovedì, anziché da inizio aprile come era stato previsto in un primo momento, lo sportello pubblico dedicato al tema della ricostruzione post alluvione che aprirà nella sede del Circondario imolese, al terzo piano di via Boccaccio 27 a Imola.

Ad annunciare l’apertura anticipata, fanno sapere dal Circondario, è stato lo stesso presidente dell’Ente, e sindaco di Imola, Marco Panieri, nel corso di un’assemblea pubblica che si è tenuta venerdì nella Sala polivalente di Ponticelli per “illustrare le ordinanze 11 e 14, emanate dal commissario straordinario alla ricostruzione Francesco Paolo Figliuolo e dedicate alla ricostruzione delle imprese e degli edifici privati danneggiati”.

L’incontro, a cui hanno partecipato “oltre 150 persone tra cittadini, imprese e professionisti”, secondo Panieri “è stato importante, perché ci ha consentito da un lato di informare tutti sui contenuti delle ordinanze, dall’altro di raccogliere alcuni problemi ancora aperti che sono in corso di esame nel confronto fra Regione e struttura commissariale”. E data “l’esigenza di avere un punto di contatto a livello territoriale e l’interesse e la necessità espressi nel corso dell’incontro, abbiamo fatto uno sforzo per anticipare l’apertura dello sportello, prevista ai primi di aprile, a giovedì 21 marzo”.

Info e appuntamenti

Lo sportello sarà aperto ogni giovedì, vedrà la presenza di funzionari della struttura commissariale e di Invitalia, e sarà accessibile su appuntamento, da fissare telefonando allo 0542-603246 (tutte le mattine dal lunedì al venerdì) o scrivendo a ricostruzione@nuovocircondarioimolese.it.