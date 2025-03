Imola, alla Borgwarner a rischio licenziamento 27 dipendenti: “I lavoratori non sono pedine da gioco”

Giorni difficili per 27 tecnici e ingegneri impiegati negli uffici e nei laboratori di ricerca e sviluppo della Borgwarner Morse System Italy in via Lasie. L’azienda americana di automotive, che produce catene di distribuzione per autoveicoli con sede produttiva ad Arcore (Monza-Brianza) e una sede distaccata a Imola, il 12 febbraio ha comunicato l’avvio di una procedura di 39 licenziamenti collettivi per altrettanti lavoratori, compresi appunto i 27 che lavorano in città.

L’articolo completo sul Corriere Romagna in edicola