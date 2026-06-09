Imola, al via i lavori per la “Casa degli eventi” alla curva Tosa

Con l’aggiudicazione dei lavori, a Imola è pronto a partire il percorso di realizzazione della ‘Casa degli eventi’, nell’ambito della valorizzazione del Polo funzionale dell’Autodromo ‘Enzo e Dino Ferrari’ di Imola. Lo fa sapere il Con.Ami, che ha promosso l’intervento assieme al Comune.

L’appalto è stato aggiudicato ad Acreide Consorzio stabile società consortile di Zola Predosa, che opererà tramite la consorziata esecutrice Sirimed, e l’importo complessivo di aggiudicazione dei lavori ammonta a 1.980.000 euro oltre Iva. Il progetto è “cofinanziato per 800.000 euro dalla Regione Emilia-Romagna, attraverso il Programma regionale Fesr Emilia-Romagna 2021-2027” e per la restante quota sostenuto da Con.Ami. Il piano di riqualificazione riguarda l’area al civico numero 12 di via Kennedy, all’interno del perimetro dell’Autodromo e in corrispondenza della curva Tosa. Nel dettaglio, è prevista “la completa rigenerazione del compendio esistente attraverso la realizzazione di una nuova struttura architettonica, concepita come spazio dedicato a meeting, eventi aziendali, iniziative formative, attività culturali e promozione turistica”.

La futura ‘Casa degli Eventi’ sarà caratterizzata da “un’architettura circolare sviluppata su tre livelli, con una grande sala panoramica sopraelevata, una terrazza con vista a 360 gradi sul paesaggio circostante e un sistema integrato di percorsi, aree verdi e spazi esterni a supporto delle attività dell’Autodromo”. Il progetto comprenderà, inoltre, “la riqualificazione complessiva del lotto di circa 14.500 metri quadrati con nuovi percorsi pedonali, parcheggi alberati, aree per allestimenti temporanei e tribune naturalistiche immerse nel verde”. L’avvio dei lavori è previsto il 10 giugno, mentre il completamento dell’intervento è programmato entro dicembre 2027.

Per il presidente di Con.Ami Fabio Bacchilega, la realizzazione della ‘Casa degli eventi’ “rappresenta un ulteriore tassello del più ampio percorso di sviluppo dell’Autodromo e dell’intero territorio imolese con l’obiettivo di rafforzarne l’attrattività ampliando le opportunità legate all’ospitalità, alla socialità, agli eventi e alla promozione economica e turistica”. Sulla stessa lunghezza d’onda il sindaco di Imola Marco Panieri, secondo cui “la ‘Casa degli eventi’ è un intervento strategico, che unisce rigenerazione urbana, accoglienza e sviluppo economico”. Questo perché, aggiunge il primo cittadino, “non sarà soltanto una struttura a servizio dei grandi eventi sportivi, ma un nuovo polo capace di ospitare iniziative, incontri, attività culturali, formative e aziendali durante tutto l’anno, rafforzando il legame tra Autodromo, città e Parco delle Acque Minerali”.