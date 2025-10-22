Imola, al Teatro Pedagna la rassegna “Piccole Storie”

Si intitola “Piccole Storie” la rassegna di teatro per ragazzi che parte sabato prossimo al Teatro Pedagna di Imola e che conta quattro appuntamenti a cura dell’Associazione culturale Primola Aps. Il progetto nasce “dal desiderio di offrire ai più piccoli esperienze culturali di qualità, capaci di unire divertimento, immaginazione e riflessione”, si spiega. Gli appuntamenti si tengono il sabato pomeriggio alle 16, ad eccezione dell’ultimo spettacolo, previsto venerdì 2 gennaio in occasione delle festività natalizie. Si parte il 25 ottobre con “Le vie del tesoro”, l’8 novembre tocca a “Paura - Coraggio”, il 13 dicembre a “Chi sono io, Babbo Natale?” e il 2 gennaio a “Il treno più lungo del mondo”. Tutti gli spettacoli si terranno al Teatro Pedagna di via Vivaldi 70, Imola. Ingresso unico: 10 euro.

Per info e aggiornamenti: www.primola.it; Instagram: @teatropedagna