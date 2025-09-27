Imola, al festival di street art gli artisti trasformano il sottopasso in una galleria d’arte - Gallery

È ufficialmente partita la 12ª edizione di RestArt Spot, il festival di street art e rigenerazione urbana promosso dall’Associazione Noi Giovani.

Con il titolo “MultiCroma”, l’edizione 2025 celebra il colore come linguaggio universale, simbolo di pace e diversità, e trasformerà il Sottopasso Marconi Ortignola in una vera e propria galleria d’arte a cielo aperto. Dalla serata inaugurale, gli artisti hanno iniziato a dipingere le pareti del sottopassaggio, dando ufficialmente il via ai lavori che, nei prossimi giorni, cambieranno volto a uno spazio finora grigio e anonimo, rendendolo un landmark urbano ricco di energia e bellezza condivisa.

A guidare questa trasformazione sono 21 artisti italiani, espressione della ricchezza e della varietà del panorama nazionale della street art:

Monograff, Mattatto, Mr. G, Scrivimi presto, Nat.s35, Supe, Zero, Steve, Luogocomune, Ypsilon, Mozone, Blatta, Danzai Veleno, Davide Bart Salvemini, Atez, Rise, Yopoz, Pixa, Veronelli, Lorenzo Tabacchi, Morio, Carorojas, Aspe e RB.

Ma RestArt Spot non è solo street art: il festival è anche musica, mostre e convivialità. La serata inaugurale di venerdì ha visto alternarsi sul palco Double Deejay, Omigratz, Destruttos e Stefano Brusa, che hanno fatto ballare il pubblico fino a tarda notte.

Sabato 27 settembre sarà invece la volta di Alessio Collina, Diego Colangelo, Lucian e Corinna_FM, per una nuova serata di musica e condivisione sotto le luci colorate del sottopasso.

Accanto alla street art e alla musica, il festival ospita anche l’area dedicata alla mostra fotografica di Simona Buccolieri, che documenta e interpreta il mondo urbano attraverso lo sguardo dell’artista.

Per i momenti di pausa e socialità, sono presenti l’area track food e l’area beverage. Durante tutto il weekend, il pubblico potrà assistere dal vivo alla realizzazione delle opere, gustare le proposte enogastronomiche e godersi i live show musicali dalle 18 all’una (la domenica a partire dalle 17:00).

Oggi, sabato 26 settembre, alle ore 15, partirà inoltre il tradizionale Graffiti Bike, un tour su due ruote alla scoperta dei progetti artistici realizzati nelle precedenti edizioni da Associazione Noi Giovani. La partenza è prevista dall’area ex River Side.