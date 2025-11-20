Imola, affitti e utenze mai pagati dal Circondario per 1,17 milioni verranno saldati con l’avanzo

Andrà in Consiglio circondariale il 26 novembre prossimo la proposta di accordo per il pagamento degli arretrati di 11 anni di affitto e utenze per la sede del Nuovo Circondario in via Boccaccio che non sono mai stati versati dall’ente stesso in affitto alla proprietà dell’immobile, ovvero prima la Provincia poi diventata Città metropolitana.

Il conteggio, illustrato dal direttore del Circondario Sergio Maccagnani ai capigruppo dell’assemblea stessa ieri sera, conta di 605mila euro di bollette mai pagate dal 2015 al 2025, da quando cioè la Provincia che qui prima esercitava alcune delle proprie funzioni diventò Città metropolitana e il Circondario acquisì una serie di competenze proprie e autonome. A questa cifra cui si aggiungono anche le spese per i primi mesi del 2026, perché l’ente conta di traslocare nella nuova sede ricavata all’Osservanza a marzo prossimo, quindi altri 70mila euro di utenze e 18mila euro d’affitto.

Poi ci sono gli undici anni di affitto, definito indennizzo di utilizzo, che in accordo con la Città metropolitana sono stati calcolati in 472mila euro basandosi su una vecchia stima risalente proprio a 11 anni fa, un prezzo di favore, considerata la struttura, di circa 42mila euro annui.

La proposta è di saldare il conto da un milione e 171mila euro circa in una sola soluzione attingendo all’avanzo di bilancio. Ma prima sarà la Corte dei conti a dover dare l’avvallo all’operazione.

Sulla vicenda, che fu sollevata proprio dai consiglieri circondariali e regionali di Fratelli d’Italia nei mesi scorsi, intervengono Marta Evangelisti, capogruppo di FdI in Regione e Simone Carapia capogruppo FdI al Nuovo Circondario: «A questo punto non è solo un problema di interessi composti, che per un periodo così lungo alzano notevolmente l’importo, ma anche il fatto che quei denari non è stato possibile usarli per quel periodo in quanto usati per pagare utenze altrui. I 400mila d’affitto è un valore che non si comprende. È stato calcolato immaginando il valore dell’immobile poi supponendo che per esempio renda il 3% , oppure è stato preso dall’Osservatorio dell’Agenzia delle Entrate o da un agente immobiliare? Un vero e proprio pasticcio tra due enti governati dalla stessa parte politica. L’accordo dovrà essere inviato alla Corte dei conti per essere legalmente valida, attraverso un controllo di legittimità e di convenienza economica. L’ente deve fornire una motivazione dettagliata che spieghi come si è giunti alla transazione, dimostrando la conformità ai principi di buon andamento e imparzialità e tutelando l’equilibrio di bilancio. Un a cosa è certa - concludono i due meloniani- chi ha governato Circondario e Città metropolitana non ha dato un buon esempio di saper amministrare la cosa pubblica in attesa di sapere dalla Corte dei conti se in questa vicenda, gestita con i piedi, ci sia stata legittimità e convenienza economica perché parliamo di soldi dei cittadini del nostro territorio».