Imola, addio ad Angelo Gregorio, il sindaco: “Un esempio autentico di artigianato di qualità”

Addio ad Angelo Gregorio, titolare della storica bottega, da tempo alle prese con una malattia che non gli ha lasciato scampo. In una nota, il sindaco di Imola, Marco Panieri, ha espresso a nome dell’Amministrazione comunale e dell’intera comunità imolese “profondo cordoglio per la scomparsa di Angelo Gregorio, artigiano stimato e volto conosciuto del centro storico. Con la sua attività, portata avanti per anni con passione, competenza e dedizione, Angelo Gregorio ha rappresentato un esempio autentico di artigianato di qualità, fondato sul lavoro, sulla cura delle persone e su un forte senso di responsabilità verso la comunità. La sua bottega è stata non solo un luogo di lavoro, ma anche uno spazio di relazione, fiducia e umanità. La malattia che lo ha colpito e le difficoltà affrontate negli ultimi mesi hanno suscitato una sincera ondata di vicinanza e solidarietà da parte della città, a testimonianza dell’affetto e della stima che lo circondavano. Il Sindaco si stringe con sincera partecipazione al dolore della famiglia e dei suoi cari, esprimendo le più sentite condoglianze e il ricordo riconoscente di una persona che, attraverso il proprio mestiere, ha contribuito alla vita e all’identità della comunità imolese”.