Imola addio ad Aldo Laganà. il sindaco Panieri: “Una persona colta profondamente legata alla città”

Addio ad Aldo Laganà, un personaggio di spicco del panorama politico e sociale di Imola. ”A nome dell’amministrazione comunale, della Giunta e della città di Imola - scrive in una nota il sindaco Marco Panieri - desidero esprimere il più profondo cordoglio per la scomparsa di Aldo Laganà, già Presidente del Consiglio Comunale, figura di spicco del nostro territorio, imprenditore illuminato e punto di riferimento nella vita economica e sociale della nostra comunità.

È stato per molti anni presidente della Gambetti Barre Srl, in via della Cooperazione, oggi BGROUP, accompagnando e gestendo con visione e competenza lo sviluppo dell’azienda fino al 2014. Nel corso della sua vita ha ricoperto numerosi ruoli con responsabilità e dedizione: Presidente del Consiglio di Amministrazione di Imolascalo S.p.A., socio della Fondazione Cassa di Risparmio di Imola, già Presidente del Lions Club Imola Host nel biennio 1982-1983, e membro dell’Accademia Italiana della Cucina, con contributi pubblicati sulla rivista “L’Accademia”. Lo ricordiamo come una persona colta, di grande equilibrio, profondamente legata alla sua città. La sua scomparsa rappresenta una perdita sentita per tutta la comunità. A nome di tutti gli imolesi, esprimo vicinanza e sentite condoglianze alla famiglia, agli amici e a quanti gli hanno voluto bene”.