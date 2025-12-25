Imola, 91enne non rientra a casa dalla passeggiata ritrovato in pochi minuti dalla polizia locale a terra e in stato confusionale

Pre vigilia natalizia di apprensione per una famiglia imolese, risoltasi con un lieto fine grazie all’intervento della polizia locale del Circondario. Protagonista della vicenda un uomo di 91 anni, il cui mancato rientro a casa ( il 23 dicembre) aveva gettato nel panico la moglie. Tutto era iniziato intorno alle 17 di martedì, quando la centrale operativa della polizia locale è stata informata dai carabinieri della Compagnia locale della segnalazione partita dalla moglie dell’anziano che a quell’ora non lo aveva ancora visto rientrare dalla passeggiata quotidiana. Immediatamente è scattata la macchina dei soccorsi e la cooperazione tra le forze dell’ordine e la conoscenza del territorio si sono rivelate fondamentali. Appena nove minuti dopo l’allarme, alle 17.09, infatti, una pattuglia della polizia locale ha individuato l’uomo nei pressi dell’area verde adiacente al supermercato “Famila”. Gli agenti lo hanno trovato accovacciato a terra, accanto al suo deambulatore. Sebbene cosciente, l’uomo appariva in evidente stato di difficoltà, così senza perdere tempo, gli operatori hanno richiesto l’intervento del 118. All’arrivo dell’ambulanza, il 91enne è stato affidato alle cure del personale sanitario per gli accertamenti del caso, garantendogli l’assistenza medica necessaria. L’intervento, tuttavia, non si è concluso con il semplice soccorso, una volta partita l’ambulanza gli agenti hanno infatti provveduto a condurre a mano il deambulatore fino all’abitazione dell’anziano (non potendolo caricare sulla vettura di servizio per mancanza di spazio). Alle 18.15 circa, gli agenti sono arrivati alla porta di casa, dove ad attenderli c’era la moglie visibilmente sollevata. «Questo intervento rispecchia appieno la nostra missione: unire professionalità e umanità. La rapidità nel ritrovare il nostro concittadino e la cura riservata alla sua famiglia dimostrano quanto sia fondamentale la nostra presenza capillare sul territorio - è il commento del comandante della polizia locale Massimiliano Galloni -. Aver garantito l’incolumità a chi ha vissuto un momento di smarrimento e restituito tranquillità alla moglie è, per noi, il risultato più prezioso».