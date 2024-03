Imola, 4 nuovi mezzi ibridi per la Polizia locale

Sono stati presentati questa mattina, nella sede del Comando in via Pirandello, i quattro nuovi mezzi in dotazione alla Polizia locale del Nuovo Circondario Imolese, acquistati alla fine del 2023 e che entreranno in funzione da oggi.

Alla presentazione sono intervenuti il presidente del Nuovo Circondario Imolese e sindaco di Imola, Marco Panieri, il vicepresidente e sindaco di Medicina, Matteo Montanari, il sindaco di Castel Guelfo, Claudio Franceschi e il vicesindaco di Dozza, Giuseppe Moscatello. Presenti, inoltre, il Comandante della Polizia Locale Daniele Brighi, il vicecomandante Gabriele Ceroni e agenti del Corpo.

Per quanto attiene ai nuovi automezzi, si tratta di quattro nuove Suzuki S-Cross Ibride che contribuiranno ad ammodernare il parco auto della Polizia Locale. In totale sono 28 gli autoveicoli in dotazione alla Polizia Locale, di cui 21 per il presidio di Imola e Dozza, 3 per il presidio di Medicina, 2 per Mordano-Castel Guelfo e 2 per il presidio della Vallata. A questi vanno aggiunte 8 moto (3 Bmw 850, 3 Honda 750, 2 Honda 650). Si tratta di una dotazione significativa per un Corpo che oggi opera su 9 Comuni in un territorio di oltre 100.000 abitanti.

Le nuove Suzuki S-Cross sono state acquistate nel 2023 grazie all’avanzo di amministrazione del Nuovo Circondario Imolese e sono costate in tutto quasi 169.000 euro.

I 4 nuovi automezzi sostituiranno quattro veicoli oramai datati - Si tratta di quattro automezzi ibridi che andranno a sostituire quattro automezzi ormai datati che saranno dismessi nelle settimane prossime contribuendo così ad incrementare i veicoli ecologici in dotazione al Corpo. Sono in tutto 10 i veicoli ecologici in uso alla Polizia Locale di cui 5 ibridi, 3 elettrici e 2 a metano. Le auto sono state tutte allestite secondo le caratteristiche normativamente imposte agli automezzi dei Corpi Unici di Polizia Locale ed una di esse è altresì dotata di una cella di sicurezza.