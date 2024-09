Imola, 27enne aggredisce medico e due infermieri al Pronto soccorso: agli arresti domiciliari a casa della madre

Il ragazzo che ha seminato il panico in Pronto soccorso domenica mattina, andrà ai domiciliari a casa della madre. La volante del Commissariato di Imola, nella giornata di ieri, ha tratto in arresto un cittadino italiano di 27 anni per lesioni personali ai danni di un medico e di due infermieri, presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale Santa Maria della Scaletta. Era andato in ospedale con la compagna, anch’essa cittadina italiana, classe 2000, per sottoporsi ad accertamenti psichiatrici, dopo aver manifestato intenti suicidi. Durante la trattazione medica, la ragazza improvvisamente correva verso la finestra, minacciando di buttarsi giù, venendo prontamente fermata da un medico. Per tale ragione, la ragazza veniva ricoverata. Dinanzi a ciò, il compagno andava su tutte le furie e, dopo aver sfilato dal proprio braccio l’ago della flebo, provocando in tal modo la fuoriuscita di sostanza ematica che schizzava ovunque, si avventava sul personale sanitario, causando la caduta di un infermiere, che prendeva a calci all’altezza del costato, colpendone un secondo con altri calci al fianco e alla tibia e strattonando un medico. L’uomo cagionava ad entrambi gli infermieri lesioni personali guaribili in 5 giorni, al medico lesioni guaribili in 1 giorno. Il giovane successivamente raggiungeva l’ambulatorio dove era stata nel frattempo collocata la compagna e, barricandosi all’interno, brandiva l’asta della flebo, minacciando di colpire chiunque gli si avvicinasse e danneggiando l’arredamento. Giunti sul posto, gli operatori di Polizia bloccavano e traevano in arresto il reo. All’esito dell’udienza di convalida venivano disposti nei confronti del soggetto gli arresti domiciliari, da scontare a Roma, a casa della madre.

Continua intanto la polemica e la Uil ha richiesto al sindaco di aprire un tavolo di discussione sulla sicurezza visto il ripetersi di episodi di aggressione agli operatori sanitari nelle strutture imolesi, ospedale vecchio compreso.