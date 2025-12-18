Imola, 19 nuovi alberi al Parco delle Acque Minerali

Nei giorni scorsi a Imola sono stati messi a dimora 19 nuovi alberi all’interno del Parco delle Acque Minerali. Gli alberi, in particolare tigli, frassini, aceri e siliquastri, sono stati collocati in aree pianeggianti presenti in differenti aree del Parco, da quella centrale nei pressi della ex fontana ottagonale all’area adiacente al chiosco Renzo.

Questo intervento è un ulteriore tassello nella riqualificazione del Parco delle Acque Minerali che in questi anni ha visto interventi per migliorarne l’accessibilità e la fruibilità da parte della cittadinanza. La riqualificazione dell’area giochi nell’area centrale del Parco, ampliata rispetto a quella precedente e di quella nell’area vicina al chiosco Renzo, realizzata grazie alla donazione di Charles Leclerc; la realizzazione di una palestra all’aperto inclusiva che amplia la possibilità di attività sportiva all’aria aperta per la salute delle persone.

L’intervento di manutenzione straordinaria dei camminamenti e del sistema di raccolta e gestione delle acque meteoriche, comprese le scalinate in pietra, quelle in legno di risalita al Monte Castellaccio e le staccionate.